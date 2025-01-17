Турки Аль аш-Шейх выбрал желанного соперника для Усика

В боксерском сообществе продолжают искать следующих соперников Александра Усика. Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх нашел молодого оппонента непобедимому украинцу, но есть один важный нюанс.

Турки Аль аш-Шейх назвал три поединка, которые мечтает увидеть. Среди них нашлось место поединку с участием Александра Усика. Но речь не идет о реванше с Даниэлем Дюбуа.

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Три поединка-мечты для Турки Аль аш-Шейха

Глава по вопросам развлечений в Саудовской Аравии признался, что хотел бы в будущем увидеть противостояние Усика против Мозеса Итаумы, которого уже называют "Новым Майком Тайсоном". Чтобы эта мечта превратилась в реальность должно сложиться несколько пазлов, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Если будет время, я хотел бы увидеть в будущем бой Итаумы против Усика. Если будет время и если Александр не завершит карьеру. И, конечно, Фьюри против Джошуа. А также Кроуфорд против Канело. Иноуэ против Болла,

– сказал Турки Аль аш-Шейх.

Интересно, что ранее Итаума сам говорил о поединках с такими супертяжами, как Усик, Фьюри и Джошуа. Мозес трезво оценил свои шансы и уверен, что ему еще рано драться против таких больших соперников.

Справка. Мозес Итаума провел в профессионалах уже 10 боев, во всех одержал победу (8 – нокаутом).

Напомним, что Усик уже разрушил один из планов саудита. Александра дважды победил Тайсона Фьюри в 2024-м году и поставил "крест" на возможной трилогии в противостоянии.

Вероятнее всего, что следующим соперником непобедимого украинца будет Дюбуа. Если, конечно, Даниэль 22 февраля защитит свой пояс чемпиона по версии IBF, от которого ранее отказался Усик. В этот вечер бокса Дюбуа встретится на ринге с Джозефом Паркером.