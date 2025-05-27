Непобедимый "Охотник" назвал лучшего боксера в истории

Непобедимый американский боксер Теренс Кроуфорд высказал свое мнение относительно лучшего бойца в истории бокса. "Охотник" сделал свою ставку не на современного боксера, а на легенду этого вида спорта.

Теренс Кроуфорд выбрал легендарного Мухаммеда Али. Также в своем комментарии американец вспомнил Шугара Рэя Робинсона, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing News 24/7.

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Кого выбрал Кроуфорд

37-летний "Охотник" выбрал кумира Александра Усика не только из-за его больших достижений в боксе, но и из-за борьбы за пределами ринга.

Мухаммед Али. Я знаю, что многие называют Шугара Рэя Робинсона, но я лично мало что видел из его боев – это было слишком давно. Хотя те, кто видел, говорят, что он – лучший боксер всех времен. Но для меня – это Мухаммед Али. Не только из-за его успехов в ринге, но и из-за того, за что он боролся. Его позиция по правам человека, то, как он защищал свой народ. Очень мало людей способны на такое,

– заявил Кроуфорд.

Справка. Мухаммед Али в профессиональной карьере провел 61 бой, в которых одержал 56 побед (37 – нокаутом) при 5-ти поражениях. Три фиаско из них Али потерпел в четырех своих последних поединках в карьере.

Напомним, что уже 12 сентября текущего 2025-го года Кроуфорд проведет бой против Сауля Альвареса. Сообщается, что этот мегафайт станет прощальным в карьере Теренса. Последний раз Кроуфорд выходил в ринг в августе 2024-го, когда одолел узбека Исраила Мадримова. Теренс завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе.