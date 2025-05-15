На вершине рейтинга P4P от The Ring заслуженно оказался Александр Усик, который в прошлом году дважды победил Тайсона Фьюри. Сразу за его спиной разместился Наоя Иноуэ, а топ-3 лучших замкнул Теренс Кроуфорд.

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Кроуфорд раскритиковал The Ring

Непобедимый американский "Охотник" не согласен со своей позицией в обновленном рейтинге авторитетного журнала. Правда, речь не идет о первой строчке Усика, а о втором номере японца Иноуэ. Кроуфорд уверен, что именно он должен был занять второе место, а Иноуэ должен был стать третьим, а не наоборот, информирует 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

Я только третий в рейтинге? Как вы меня так оценили? Кто меня так оценил? Мне надо с ними поговорить. Да, Александр Усик номер один, ему лучше оставаться первым. После Усика должен идти я, ведь я лучше Иноуэ,

– заявил Кроуфорд.

Отметим, что уже в сентябре текущего 2025-го года Кроуфорд проведет мегафайт с Саулем Альваресом. Есть информация, что поединок могут перенести на один день с 12-го на 13-е сентября. Интересно, что Канело занял в обновленном рейтинге The Ring 8-ю позицию, потеряв одну строчку даже после недавней победы над Уильямом Скаллом.

Справка. Теренс Кроуфорд провел в профессионалах 41 победный поединок (31 – нокаутом) и ни одного поражения. Сауль Альварес оформил 63 победы (39 – нокаутом) при 2-х поражениях и стольких же ничьих в 67-ми боях.

Кроуфорд и Альварес уже даже провели дебютную дуэль взглядов прямо на ринге после победы мексиканца.