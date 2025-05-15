На вершині рейтингу P4P від The Ring заслужено опинився Олександр Усик, який минулого року двічі переміг Тайсона Ф'юрі. Одразу за його спиною розмістився Наоя Іноуе, а топ-3 найкращих замкнув Теренс Кроуфорд.

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Кроуфорд розкритикував The Ring

Непереможний американський "Мисливець" не згоден зі своєю позицією в оновленому рейтингу авторитетного журналу. Щоправда, мова не йде про першу сходинку Усика, а про другий номер японця Іноуе. Кроуфорд впевнений, що саме він повинен був посісти друге місце, а Іноуе мав стати третім, а не навпаки, інформує 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

Я тільки третій в рейтингу? Як ви мене так оцінили? Хто мене так оцінив? Мені треба з ними поговорити. Так, Олександр Усик номер один, йому краще залишатися першим. Після Усика маю йти я, адже я кращий за Іноуе,

– заявив Кроуфорд.

Відзначимо, що вже у вересні поточного 2025-го року Кроуфорд проведе мегафайт із Саулем Альваресом. Є інформація, що двобій можуть перенести на один день із 12-го на 13-те вересня. Цікаво, що Канело посів в оновленому рейтингу The Ring 8-му позицію, втративши одну сходинку навіть після нещодавньої перемоги над Вільямом Скаллом.

Довідка. Теренс Кроуфорд провів у професіоналах 41 переможний двобій (31 – нокаутом) та жодної поразки. Сауль Альварес оформив 63 перемоги (39 – нокаутом) при 2-х поразках та стількох же нічиїх у 67-ми боях.

Кроуфорд та Альварес вже навіть провели дебютну дуель поглядів прямо на ринзі після звитяги мексиканця.