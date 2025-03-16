Экс-звезда UFC анонсировал громкое возвращение в октагон

Нейт Диаз планирует вернуться в октагон. Бывший боец UFC заявил, что хочет совершить громкий камбэк.

Диаз высказался относительно собственного наследия в смешанных единоборствах. Экс-звезда UFC считает, что ему еще есть над чем поработать, поэтому он планирует вернуться, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Почему Диаз хочет вернуться

Нейт Диаз заявил, что можно делать все что угодно, но если получишь признание, то через некоторое время о тебе все одн забудут. Поэтому он планирует провести вечность в октагоне.

Бывший боец UFC признался, что ему сейчас скучно вести обычную жизнь. Однако он не хочет драться просто так. Ему нужен титульный бой.

Я хочу вернуться и завоевать титул UFC. Я не хочу драться просто так. Я хочу драться за что-то,

– сказал Диаз.

Напомним, что Нейт Диаз в последний раз дрался в сентябре прошлого года. Тогда младший брат Ника Диаса одолел мощного Тони "Эль Кукуя" Фергюсона.