Экс-звезда UFC анонсировал громкое возвращение в октагон
- Нейт Диаз планирует вернуться в октагон, заявляя, что хочет завоевать титул UFC.
- Последний бой Диаза состоялся в сентябре прошлого года, где он победил Тони Фергюсона.
Нейт Диаз планирует вернуться в октагон. Бывший боец UFC заявил, что хочет совершить громкий камбэк.
Диаз высказался относительно собственного наследия в смешанных единоборствах. Экс-звезда UFC считает, что ему еще есть над чем поработать, поэтому он планирует вернуться, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.
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Почему Диаз хочет вернуться
Нейт Диаз заявил, что можно делать все что угодно, но если получишь признание, то через некоторое время о тебе все одн забудут. Поэтому он планирует провести вечность в октагоне.
Бывший боец UFC признался, что ему сейчас скучно вести обычную жизнь. Однако он не хочет драться просто так. Ему нужен титульный бой.
Я хочу вернуться и завоевать титул UFC. Я не хочу драться просто так. Я хочу драться за что-то,
– сказал Диаз.
Напомним, что Нейт Диаз в последний раз дрался в сентябре прошлого года. Тогда младший брат Ника Диаса одолел мощного Тони "Эль Кукуя" Фергюсона.