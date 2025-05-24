Непобежденный украинский супертяжеловес разбил соперника в первом раунде: эффектное видео

В ночь на 24 мая состоялся грандиозный вечер бокса на арене Memorial Hall в Мелроузе (США). Андрей Новицкий в рамках спортивного шоу дрался против Дэвида Зегарры.

По регламенту бой между украинским супертяжем и перуанцем должен был длиться 10 раундов. Однако Новицкий решил быстро завершить поединок, одержав досрочную победу, сообщает 24 канал.

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Дэвид Зегарра оказался на канвасе, а Андрей Новицкий одержал 10 досрочную победу в карьере.

Новицкий нокаутировал Зегарру: смотрите видео

Напомним, что до этого Андрей Новицкий дрался в декабре 2021 года в андеркарде реванша Усик – Фьюри. Тогда украинский супертяжеловес победил единогласным решением судей Эдгара Рамиреса.

У Дэвида Зегарры дела хуже, последний раз он дрался в апреле прошлого года. Перуанец проиграл во втором раунде техническим нокаутом румынскому боксеру Михаю Нистору.