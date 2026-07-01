Терял 12 % гонорара: в США назвали причину, почему-то Усик отказался от титулов чемпиона мира

Известный тренер из США Роберт Гарсия считает, что Александр Усик сделал чемпионские титулы вакантными, чтобы не платить комиссионные санкционирующим органам. Украинский боксер отказался от трех поясов – WBC, WBA и IBF.

Гарсия сказал, что не удивлен, ведь 3% от крупного гонорара – это серьезные деньги, а Усику они уже не нужны. Его слова передает Fight Hub TV.

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Усику приходилось платить большие комиссионные

По мнению тренера, Александр уже доказал, что является одним из лучших боксеров в истории, поэтому ему больше нет необходимости защищать пояса. По его словам, бой против следующего соперника и так будет грандиозным, и за него Усик получит большой гонорар.

Гарсия отметил, что украинец недавно провел поединок против кикбоксера Рико Верховена, у которого был всего один профессиональный бой, но зрители все равно с нетерпением ждали этого поединка. Он предполагает, что Усик почувствовал: его карьера уже близится к завершению.

Эксперт также отметил, что защита четырех поясов означала бы отдачу по 3% за каждый, то есть в общей сложности 12% гонорара. Поскольку Усик зарабатывает очень большие деньги, он его не винит. Наоборот, Гарсия сказал, что, вероятно, сам посоветовал бы Усику поступить именно так.

Кроме того, Гарсия поддержал вероятное решение Усика сразиться с экс-чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Тренер убежден, что это будет великий бой.

"Поэтому я действительно уважаю его за то, что он принял это решение. Трудно сказать, что ты больше не хочешь быть чемпионом, ведь многим боксерам нужно быть чемпионами, чтобы зарабатывать деньги. Многим боксерам нужен пояс, чтобы зарабатывать деньги. Если у вас нет пояса, то большинство чемпионов не стоят тех денег, которые они получают, когда имеют титул. Поэтому уважение к нему. Он знает, что ему не нужно быть чемпионом, чтобы зарабатывать много денег", – сказал Гарсия.

Почему Усик отказался от титулов

Напомним, 39-летний Усик отказался от титулов и фактически лишился статуса объединенного чемпиона. Боксер объяснил, что сделал это сознательно, чтобы другие спортсмены получили шанс побороться за эти пояса.

Сергей Лапин, советник спортсмена, уточнил, что освобождение титулов открывает дорогу Энтони Джошуа, который теперь сможет бороться за них.

В комментарии 24 Каналу Усик заверил, что не заканчивает профессиональную карьеру. Украинец заявил, что планирует провести еще один бой, и пообещал вскоре рассказать об этом подробнее.