"Новый Майк Тайсон" признался, при каком условии состоится бой против Усика

Все больше боксеров поговаривают о вероятных выходах в один ринг против Александра Усика. Одним из таких является 20-летний британский боец Мозес Итаума.

Мозесу Итауми всего 20 лет, а его уже называют "Новым Майком Тайсоном". Обладатель поясов по версиям WBO Inter-Continental и WBA International в хевивейте оценил возможность проведения поединка с Александром Усиком, пишет 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

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Не видит логики в проведении такого боя

20-летний боксер не видит логики в проведении такого боя.

Зачем Усику этот бой? Это первая мысль, которая появляется в моей голове. Если бы мне пришли и сказали об этом поединке, то я принял бы вызов. В этой ситуации нет проигрышного варианта. Понимаете о чем я? Я приму этот поединок 100 процентов, но зачем ему это делать? Он уже заработал кучу денег. В чем разница, чтобы иметь 100 миллионов и 110 миллионов. Как будто в вашей жизни что-то изменится,

– заявил Мозес.

Итаума добавил, что Усику нужно иметь солидную мотивацию, чтобы выйти в ринг против него. Молодой боксер уверен, что здесь дело не в деньгах, которых у Александра, яки хвин уже заработал за свою карьеру очень много.

Мозес признался, что на месте Усика уже бы попрощался с профи-рингом и ушел на пенсию.

Отметим, что еще в начале 2025-го Итаума высказался относительно возможных боев против Усика, Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Мозес не умалил заслуг этих гигантов бокса и заверил, что ему пока рано выходить на ринг против таких соперников.

Справка. Мозес Итаума выиграл в профессионалах 10 боев (8 – нокаутом).

Интересно, что Усик назвал Итаума боксером, который будет доминировать на ринге в ближайшем будущем.