"Я бы очень хотел оказаться на ринге против него": кто выразил желание драться с Усиком
- Австралийский боксер Джей Опетая выразил желание провести поединок против Александра Усика, несмотря на то, что они в разных весовых категориях.
- Усика могут обязать защитить титул IBF, а победитель боя между Чисорой и Уайлдером может стать претендентом на этот титул.
Австралийский боксер Джей Опетая заявил, что очень хотел бы провести поединок против Александра Усика. Впрочем, сейчас спортсмены находятся в разных весовых категориях.
Об этом Опетая рассказал в интервью для издания Seconds Out. Опетая является чемпионом IBF в тяжелом весе.
Что Опетая сказал об Усике?
Опетая отметил, что считает Усика одним из лучших, если не лучшим супертяжеловесом своего поколения. Он великий боец. Опетая сказал, что с удовольствием принял бы бой против украинца и очень хотел бы оказаться в ринге против такого как Усик. Австралиец также выразил восхищение стилем боя украинца.
Это чистая наука бокса, то, как он побеждает этих здоровяков, то, каким крутым чемпионом он был в крузервейте,
– заметил Опетая.
Он добавил, что всегда чувствовал, что лишь немного ниже Усика, совсем близко возле него, лишь на несколько лет позади. Австралиец очень хотел бы, чтобы его желание драться с украинцем когда-то стало реальностью.
Кто может стать еще одним соперником Усика?
Усика могут обязать провести защиту титула IBF, чего украинец никогда в своей карьере не делал. Boxing News 24\7 сообщает, что промоутер Калле Зауэрланд призвал организацию сделать победителя боя между Чисорой и Уайлдером претендентом на титул IBF.
В 2024 году Усик уже терял пояс IBF, поскольку отказался его защищать из-за подготовки к реваншу с Фьюри. Тогда пояс перешел к Даниэлю Дюбуа, и украинец вернул его себе, нокаутировав британца и снова став абсолютным чемпионом мира.
