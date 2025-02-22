Украинец узнал своего соперника: Ортис уверенно победил Мадримова и даст реванш Богачуку

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходит вечер бокса, в котором определился следующий соперник украинского боксера Сергея Богачука. Своего следующего оппонента украинец узнал по итогам поединка Вирджил Ортис – Исраил Мадримов

Боксеры прошли весь путь, поэтому победителя поединка определяли судьи. Все трое единогласно отдали победу Вирджилу Ортису – 117-111 и дважды 115-113. 26-летний американский боксер защитил титул временного чемпиона WBC в первом среднем весе, передает 24 Канал.

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Ортис снова сойдется в ринге с Богачуком

Ортис не только провел успешную защиту титула, но и сохранил за собой статус непобедимого боксера – 23 победы в 23-х проведенных боях (21 – нокаутом).

Объявление результатов боя Ортис – Мадримов: смотрите видео

Эта победа Ортиса означает, что Сергей Богачук получит шанс на реванш. Украинец уже уступал Вирджилу по решению судей летом 2024-го года и потерял титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе, которым до сих пор владеет американец.

Напомним, что в статистике Богачука 25 побед в 25-ми поединках (24 – нокаутом), а также два поражения. Однако от Ортиса, а второе нанес другой американец Брэндон Адамс (4 марта 2021-го года).