Легендарный Пакьяо с ничьей вернулся в ринг после 4-летнего перерыва: видеообзор боя
- Мэнни Пакьяо вернулся на профессиональный ринг в возрасте 46 лет, сражаясь с Марио Барриосом, который значительно моложе его.
- Бой завершился ничьей, но Барриос сохранил свой титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.
- Это был первый профессиональный бой Пакьяо с августа 2021 года, и он выразил уверенность в возможности снова стать чемпионом.
Также в ночь на 20 июля поклонники бокса увидели не только реванш Усик – Дюбуа. В эту ночь в профессиональный ринг вернулся легендарный Мэнни Пакьяо.
Соперником 46-летия филиппинца стал Марио Барриос из США, который был на 16 лет моложе Мэнни Пакьяо, сообщает 24 Канал.
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Как закончился бой Пакьяо – Барриос?
На кону их поединка стоял титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.
Зрители, которые собрали на культовой арене "MGM Grand" в американском Лас-Вегасе, увидели захватывающий бой и сенсационный результат. Судьи не смогли определить победителя, насчитав ничью: 115-113 (Барриос) и дважды ничья 114-114.
Марио Барриос хоть и не победил, но сохранил свой чемпионский титул. Для 30-летнего американского боксера эта ничья стала уже второй в карьере: 33 поединка, 29 побед (18 – нокаутом) и 2 поражения.
Для Пакьяо этот поединок стал первым профессиональным поединком с августа 2021-го, когда Мэнни проиграл кубинцу Йорденису Угасу. После чего разве что участвовал в выставочных шоу. За его спиной 73 проведенных боя, в которых "Пак Мэн" оформил 62 победы (39 – нокаутом) при 8-ми поражениях и теперь 3-х ничьих.
Видеообзор боя Пакьяо – Барриос
После поединка Пакьяо заверил, что верит в то, что может снова когда-то стать чемпионом мира по боксу.