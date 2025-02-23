Были шокированы: видео забавной реакции Усика и Джошуа на быстрый нокаут для Баколе

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде состоялся большой вечер бокса, на который приехало немало звезд. В частности боксерское событие посетили украинский боксер Александр Усик и британец Энтони Джошуа.

Выдающиеся боксеры выделили друг возле друга, а их реакция на результат боя Джозеф Паркер – Мартин Баколе заслуживают отдельного внимания. Поединок Паркер – Баколе возглавил андеркард вечера бокса в Эр-Рияде, но сам поединок уже был испорчен из-за болезни Даниэля Дюбуа, сообщает 24 Канал.

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Не думали, что все так быстро закончится

Поединок длился всего два неполных раунда. Джозефу даже не нужно было очень стараться, чтобы победить соперника из ДР Конго, который едва держался на ногах. Баколе завалился на настил ринг, а это означало досрочную победу нокаутом для Паркера.

Джозеф Паркер защитил свой пояс временного чемпиона мира по версии WBO в хевивейте и стал потенциальным соперником Александра Усика.

На нокаут для Баколе очень эмоционально отреагировали в ринг-сайде Александр Усик и Энтони Джошуа.

Видео реакции Усика и Джошуа на поражение Баколе

После победного поединка Паркер заверил, что готов выйти в ринг против Усика.