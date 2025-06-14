"Бой должен определить": чемпион мира высказался о спорном ударе Дюбуа

В боксерском сообществе продолжается активное обсуждение реванша Усик –Дюбуа. Эксперты, фанаты вспоминают первый поединок между украинским чемпионом и британским боксером.

Джозеф Паркер не остался в стороне, высказавшись относительно противостояния между Усиком и Дюбуа. Новозеландский боксер поделился мыслями о противоречивом ударе британца в первом бою, сообщает 24 канал со ссылкой на GladrapChanel.

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Считает ли Паркер легальным удар Дюбуа

Джозеф Паркер назвал Александра Усика великим боксером. Новозеландец также выделил прогресс Даниэля Дюбуа по сравнению с первым поединком.

Боксер отметил, что реванш организовали для того, чтобы увидеть, сможет ли Даниэль Дюбуа преодолеть трудности. Паркер отметил, что в первом бою Александр Усик остановил джебом.

Многие люди также сомневаются в ударе по корпусу. Я думаю, что это был низкий удар, он попал ниже пояса, но многие люди говорят, что это был законный удар. Поэтому этот бой должен определить, был ли это случайный удар, или Усик просто мастер,

– сказал Паркер.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Звезды хевивейта сразятся за "абсолют" на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен назвал потенциальных соперников, с которым подерется победитель реванша Усик – Дюбуа.