Однако среди других боксеров немало претендентов на титулы украинца. Фрэнк Уоррен назвал потенциальных соперников победителя реванша Усик – Дюбуа, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Кто претендует на бой с победителем реванша Усик – Дюбуа

Фрэнк Уоррен назвал двух претендентов на бой с победителем реванша между Усиком и Дюбуа. Номером один остается Джозеф Паркер, ведь новозеландский боксер является временным чемпионом мира по версии WBO.

Промоутер считает, что после Паркера на бой с победителем реванша Усик – Дюбуа может быть Фабио Уордли. Поскольку, британец владеет временным титулом WBA.

У нас будет большое шоу 19 июля на Уэмбли, где Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа. На кону будут все четыре пояса. Как только этот бой состоится, кто-то из них будет владеть этими поясами, а потом руководящие органы начнут требовать обязательные защиты. Большинство из них уже были просрочены,

– сказал Уоррен.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Место проведения битве звездных хевивейтеров легендарный "Уэмбли" в Лондоне.



Ранее сообщали, что непобежденный боксер хочет подняться в весе ради того, чтобы драться против Александра Усика.