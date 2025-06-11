Однако среди других боксеров немало претендентов на титулы украинца. Фрэнк Уоррен назвал потенциальных соперников победителя реванша Усик – Дюбуа, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.
Читайте также Усик неожиданно обратился к Дюбуа накануне реванша
Кто претендует на бой с победителем реванша Усик – Дюбуа
Фрэнк Уоррен назвал двух претендентов на бой с победителем реванша между Усиком и Дюбуа. Номером один остается Джозеф Паркер, ведь новозеландский боксер является временным чемпионом мира по версии WBO.
Промоутер считает, что после Паркера на бой с победителем реванша Усик – Дюбуа может быть Фабио Уордли. Поскольку, британец владеет временным титулом WBA.
У нас будет большое шоу 19 июля на Уэмбли, где Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа. На кону будут все четыре пояса. Как только этот бой состоится, кто-то из них будет владеть этими поясами, а потом руководящие органы начнут требовать обязательные защиты. Большинство из них уже были просрочены,
– сказал Уоррен.
Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Место проведения битве звездных хевивейтеров легендарный "Уэмбли" в Лондоне.
Ранее сообщали, что непобежденный боксер хочет подняться в весе ради того, чтобы драться против Александра Усика.