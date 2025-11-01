Паркер неожиданно предположил, как Усик отреагировал на его поражение от Уордли

Джозеф Паркер 25 октября потерпел свое четвертое поражение на профи-ринге. Новозеландский боксер уступил нокаутом в 11-м раунде Фабио Уордли.

33-летний боксер из Новой Зеландии предположил, какие эмоции были у Александра Усика после его поражения от Фабио Уордли. Джозеф Паркер уверен, что украинец остался доволен его поражением, передает 24 Канал со ссылкой на The Ariel Helwani Show.

Как Усик отреагировал на поражение Паркера от Уордли?

Новозеландский боксер объяснил, почему так считает. У Паркера еще теплится надежда когда-то подраться с Усиком.

Думаю, Усик рад, что я проиграл. Знаете почему? Потому что я из Новой Зеландии, и бой со мной не принес бы ему больших денег. Сейчас, думаю, Усик на отдыхе – проводит время с семьей, танцует, играет в футбол, наслаждается жизнью. Если он решит вернуться в начале следующего года, это может стать для него хорошим поединком. Но все зависит от того, чего он сам захочет. Сейчас он просто дает шанс,

– сказал Джозеф.

Напомним, что Паркер был обязательным претендентом на бой против Усика по линии WBO. Командам боксеров уже даже дали 30 дней на то, чтобы договориться о поединке. Однако Александр попросил отсрочить переговоры из-за давней травмы спины. В WBO пошли на встречу украинскому чемпиону, а Паркеру назначили поединок против Уордли.

Что известно о бое Паркер – Уордли?

Поединок закончился в 11-м раунде, когда Уордли прижал Паркера к канатам и начал безжалостно избивать голову соперника. Судья вмешался в бой, сигнализировав о досрочной победе нокаутом Фабио.

За победный поединок Уордли заработал 500 тысяч долларов, а Паркер – два миллиона. Однако эти суммы могут возрасти благодаря проданным трансляциям боксерского шоу.

Фабио Уордли одержал свою 20-ю победу (19 – нокаутом), а также имеет одну мировую против земляка Фрейзера Кларка (данные BoxRec). Зато Джозеф Паркер теперь имеет 36 побед (24 – нокаутом) и 4 поражения в 40-ка проведенных поединках.

Интересно, что Александр Красюк, бывший промоутер Усика, уверен, что в ближайшем будущем именно Паркер станет чемпионом мира.

Ранее Паркер рассказал, насколько вероятен его реванш против Уордли. Джозеф верит в то, что когда-то в будущем получит вторую попытку в очном поединке против британца.

"Уордли показал, что является настоящим воином. Я ему желаю всего наилучшего и надеюсь когда-нибудь на реванш. Но сейчас, к сожалению, он уже имеет большой поединок впереди, а я иду своей дорогой. Однако рассчитываю на еще один бой с Уордли", – слова Джозефа процитировало издание Sky Sports.