Паркер – Уордли: известно, сколько заработали боксеры за огненную битву в Лондоне
- Джозеф Паркер проиграл Фабио Уордли нокаутом в 11-м раунде в Лондоне, заработав два миллиона долларов, которые могут вырасти до четырех миллионов.
- Фабио Уордли сохранил непобедимый статус, заработав 500 тысяч долларов, и вызвал Александра Усика на бой.
В ночь на 26 октября (в Украине) Джозеф Паркер подрался против Фабио Уордли на арене О2 в Лондоне (Великобритания). Боксеры поборолись за право стать обязательным претендентом на бой против Александра Усика.
Противостояние Джозеф Паркер – Фабио Уордли закончилось досрочной победой нокаутом в 11-м британского боксера. После боя стало известно, сколько заработали бойцы за эту битву, информирует 24 Канал со ссылкой на Sportysalaries.
Стоит внимания Офисный работник, который спарринговал с Усиком: интересные факты о Фабио Уордли
Сколько заработали Паркер и Уордли?
По информации источника, заработок триумфатора поединка Уордли составил лишь 500 тысяч долларов. Однако это не окончательная сумма гонорара Фабио. Эта сумма может увеличиться.
Зато Паркер за этот бой заработал более – два миллиона долларов. Также этот гонорар Джозефа может вырасти до четырех миллионов из-за продажи платных трансляций вечера бокса. Напомним, что боксерское событие транслировала стриминговая платформа DAZN.
К слову, Уордли после боя с Паркером сохранил статус непобедимого боксера. Для британца эта победа стала 20-й на профи-ринге (19 – нокаутом). Фабио нанес Джозефу четвертое поражение на профессиональном ринге. Интересно, что все фиаско новозеландец терпел в битвах против соперников из Великобритании (Энтони Джошуа, Диллиана Уайта, Джозефа Джойса и Фабио Уордли).
Отметим, что после боя Уордли прямо на ринге обратился к Александру Усику. Аккаунт Boxing News+ в соцсети Х процитировал слова Фабио.
"Я могу только сказать одно: "Усик! Усик!" Я доказал, что на вершине. Я нахожусь на вершине", – сказал британец.
Что известно о возможном бое Усик – Уордли?
Ожидается, что возвращение Усика в ринг состоится в первой половине следующего 2026 года.
Александр уже заявил, что следующий бой не станет прощальным, как анонсировалось ранее. Украинский чемпион решил продолжить карьеру до 41-го года.
Издание BBC процитировало слова промоутера Фрэнка Уоррена относительно того, действительно ли Усик подерется против Уордли. По его словам, украинец проведет бой против Фабио, а на кону будут стоять четыре чемпионских пояса.
Ранее Уордли уверял, что способен нанести Усику первое поражение в профессионалах.