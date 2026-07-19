Кличко было всего 19 лет: каким был первый брак боксера

Владимир Кличко, в отличие от своего брата Виталия, был ловеласом. Свой первый брак он заключил уже в 19 лет.

Впрочем, он продлился недолго. В этом материале 24 Канал рассказывает , с кем именно Владимир Кличко заключил свой первый брак в жизни и почему пара все же рассталась.

С кем Владимир Кличко женился в 19 лет?

Первой женой Владимира Кличко стала модель Александра Авизова. С ней боксер женился в 1996 году, когда ему было всего 19 лет. Незадолго до этого спортсмен только что завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Атланте.

Кличко вспоминал, что свадьба была очень скромной. Никаких торжеств не было, да и невеста была одета довольно просто. Интересно, что девушка была на год старше Владимира и уже воспитывала ребенка от первого брака.

Молодые люди начали жить вместе, как семья. И, по словам Владимира, подарили друг другу много радости. Впрочем, брак продлился недолго. Уже в 1998 году пара развелась. Причину такого решения никто из молодых людей не назвал, но Александра вернула себе девичью фамилию и исчезла из поля зрения общественности.

Сообщалось, что она больше никогда не поддерживала контактов с бывшим мужем. Она не интересовалась его спортивной карьерой. Да и Владимир после развода с Александрой не спешил заводить новые отношения.

В целом первый брак Владимира Кличко окутан множеством загадок. Сам он неохотно вспоминает тот период своей жизни, а Александра вообще никогда его не комментировала. Модель и актриса рекламных кампаний ведет довольно закрытый образ жизни и вообще не общается со СМИ.

Кто стал главной женщиной в жизни Владимира Кличко?

Все же после разрыва с Александрой у Кличко было еще несколько отношений с женщинами. Впрочем, главной в его жизни все же стала американская актриса Хайден Панеттьери. Официально они не были женаты, но были помолвлены, и американка подарила боксеру его единственную дочь.

Правда, и их отношения закончились крахом. Поступала информация, что после родов актриса впала в депрессию, у нее возникли проблемы с алкоголем и наркотическими веществами. Поэтому Владимир взял дочь в Украину, перевез к своей маме, которая помогает сыну с воспитанием внучки.