Не Кличко: какой боксер первым прославил Украину на весь мир

Братья Кличко громко прославили Украину благодаря победам на профессиональном ринге. Хотя боксеры и владеют большинством отечественных рекордов, все же некоторые достижения покорились другим спортсменам.

Александр Гуров в 1995 году стал первым украинцем, который получил титул чемпиона Европы по профессиональному боксу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НЛПБУ.

Кто из украинцев стал первым чемпионом Европы по боксу?

31 год назад, 17 января, украинец в Париже вышел на ринг против местного лидера первого тяжелого веса Норберта Экасси, который шел без поражений и возглавлял рейтинг WBC.

Бой состоялся на глазах у тогдашнего президента Франции Франсуа Миттерана и его преемника на этом посту Жака Ширака.

Интересно, что Гуров получил свой шанс случайно, ведь соперник Экасси травмировался. Украинец согласился выйти на ринг за 2,5 тысячи долларов, что скромный гонорар по боксерским меркам.

Как Гуров нокаутировал Экасси?

С первых секунд на ринге начался настоящий махач, в котором Гуров чувствовал себя как рыба в воде. Уже через минуту он отправил соперника в нокдаун, а затем и во второй.

Рефери вынужден был остановить бой на 78-й секунде первого раунда, поскольку поединок имел односторонний характер.

Гуров – Экасси: смотрите видео боя

Какое значение имела победа Гурова для Украины?

Победа боксера из Мариуполя стала точкой отсчета для украинского профессионального бокса как на европейской карте, так и мировой.

После этого братья Кличко стали чемпионами мира в профессионалах: в конце 90-х Виталий получил титул WBO, а также владел поясом WBC. Кличко-младший после того, как получил первое для Украины "золото" Олимпиады по боксу в 1996 году, успешно продолжил карьеру в профессионалах.

Впоследствии Украина получила ряд выдающихся чемпионов на любительском и профессиональном уровне, как Александр Усик, Василий Ломаченко, Владимир Сидоренко, Александр Хижняк и многие другие.

Как сложилась карьера Гурова?