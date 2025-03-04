Бой в Британии завершился скандалом: боксер ударил оппонента после гонга – видео

В Северной Ирландии в Белфасте состоялся вечер бокса. На "The SSE Arena" Пэдди Донаван сражался против Льиюса Крокера.

Поединок состоялся в полусреднем весе. Ирландские боксеры сражались за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF, сообщает 24 канал со ссылкой Matchroom Boxing.

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Потерял победу из-за ошибки

Пэдди Донаван в течение всего боя превосходил соперника и должен был одержать победу согласно записям судей поединка. Однако в восьмом раунде ирландец допустил ошибку.

Донаван ударил Льиюса Крокера после того, как прозвучал гонг. Хотя должен был пойти в свой угол готовиться к следующему раунду. В итоге Пэдди нанес удар и отправил соперника в нокдаун.

Донаван ударил Крокера после гонга:

После чего рефери решил дисквалифицировать Пэдди Донавана. Ведь ирландский боксер нарушил правила поединка. В итоге Льюис Крокер одержал победу и стал обязательным претендентом.