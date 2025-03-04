Поєдинок відбувся у напівсередній вазі. Ірландські боксери бились за право стати обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF, повідомляє 24 канал із посиланням Matchroom Boxing.

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Втратив перемогу через помилку

Педді Донаван протягом всього бою переважав суперника та мав здобути перемогу згідно з записами суддів поєдинку. Однак у восьмому раунді ірландець припустився помилки.

Донаван вдарив Льїюса Крокера після того, як пролунав гонг. Хоча мав піти у свій кут готуватись до наступного раунду. У підсумку Педді завдав удару та відправив суперника у нокдаун.

Донаван вдарив Крокера після гонгу:

Після чого рефері вирішив дискваліфікувати Педді Донавана. Адже ірландський боксер порушив правила поєдинку. У підсумку Льюїс Крокер здобув перемогу став обов'язковим претендентом.