Бывший боксер Тайсон Фьюри наслаждается пенсией. Экс-чемпион мира по боксу попал в неприятную ситуацию во время одного из своих путешествий.

Тайсон Фьюри рассказал, что самолет, на котором он путешествовал, совершил экстренную посадку. По словам бывшего британского чемпиона мира, у самолета внезапно возникла проблема с одним крылом, информирует 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Что произошло с самолетом Фьюри?

Из-за этой проблемы пилот был вынужден развернуть самолет и вернуться обратно в аэропорт. Фьюри не скрыл своих волнующих эмоций во время такой ситуации.

Итак, мы пролетели 100 миль, и капитан подошел ко мне и сказал: "Мы должны развернуть самолет, потому что есть проблема с одним из крыльев, и она не исправляется в компьютере, поэтому нам надо вернуться назад. Можно сказать, что я просто ужасно испугался. И вот мы уже разворачиваем самолет и летим обратно в аэропорт, из которого вылетели. Страшно жутко,

– сказал Тайсон.

Напомним, что "Цыганский король" в очередной раз закончил карьеру после второго поражения от Александра Усика. Несмотря на это Тайсон поддерживает физическую форму и даже уже анонсировал трилогию с Усиком, о которой Александр ничего не знает. Британец заявлял, что их третий бой запланирован на апрель 2026-го на лондонском стадионе "Уэмбли". Именно там 19 июля Усик во второй раз в своей карьере победил Даниэля Дюбуа.

Также Фьюри прокомментировал свое лидерство в обновленном рейтинге авторитетного журнала The Ring.