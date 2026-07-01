Почему Усик не переехал за границу, хотя и получал многомиллионные гонорары

Александр Усик получал огромные многомиллионные гонорары за свои бои. Однако он продолжал и продолжает жить в Украине, не уезжая в безопасное место за границу.

В этом материале "24 Канал" пытается объяснить позицию Александра Усика, который продолжает жить в Украине. Здесь также будут приведены несколько заявлений боксёра по этому поводу.

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Почему Усик не переехал жить за границу?

Александр Усик живет в Украине из-за большой любви к Родине и привязанности к родной земле. Он всегда отмечал, что чувствует себя чужаком за границей. Для него чрезвычайно важно представлять Украину на мировой арене, проживая именно здесь.

Интересно, что вместе с Александром в Украине живут его жена Екатерина и две дочери — старшая Елизавета и младшая Мария. А вот двое сыновей боксёра пока живут за границей, в Испании. Из-за этого жена боксёра часто говорит о том, что ей приходится жить между двумя странами, постоянно навещая детей в Испании.

Предлагали ли Усику сменить гражданство?

В одном из своих интервью Александр Усик рассказал, что ему неоднократно предлагали сменить гражданство. Такие предложения поступали из четырёх разных стран. И первой в этом смысле была страна-агрессор Россия.

Правда, по словам Усика, это было давно, ещё когда он выступал в любительском боксе. Подобный вариант предлагали также Турция, Ирландия и Азербайджан. Страны предлагали много денег, но предавать Украину боксёр не собирался.