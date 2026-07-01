У цьому матеріалі 24 Канал намагається пояснити позиції Олександра Усика, який залишається жити в Україні. Тут буде також кілька заяв боксера щодо цього.

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Чому Усик не переїхав жити за кордон?

Олександр Усик живе в Україні через велику любов до Батьківщини та прив'язаність до рідної землі. Він завжди зауважав, що почувається чужинцем за кордоном. Для нього надзвичайно важливо представляти Україну на світовій арені, проживаючи саме тут.

Цікаво, що разом із Олександром в Україні живуть його дружина Катерина та 2 доньки – старша Єлизавета та наймолодша Марія. А ось 2 синів боксерів наразі мешкають за кордоном в Іспанії. Через це дружина боксера часто говорить про те, що мусить жити на 2 країни, постійно відвідуючи дітей в Іспанії.

Чи пропонували Усику змінити громадянство?

В одному зі своїх інтерв'ю Олександр Усик розповів, що йому неодноразово пропонували змінити громадянство. Такі пропозиції надходили з 4 різних країн. І першою в цьому сенсі була країна-агресорка Росія.

Щоправда, за словами Усика, це було давно, ще коли він виступав в аматорах. Подібний варіант пропонували також Туреччина, Ірландія й Азербайджан. Країни пропонували багато грошей, але зраджувати Україні боксер не збирався.