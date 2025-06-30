Как Майк Тайсон убивал своих соперников: видео лучших нокаутов легенды бокса

В понедельник, 30 июня, свой день рождения празднует легендарный Майк Тайсону. Известному боксеру исполняется 59 лет.

В своей карьере нынешний именинник провел немалое количество зрелищных поединков. За спиной Майка Тайсона аж 59 боев в профессионалах, 50 из которых заканчивались победами "Железного Майка", информирует 24 Канал.

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Подборка лучших нокаутов Тайсона

В победных встречах Тайсон побеждал соперников нокаутом. Так было 44 раза. Также в его пассиве 7 поражений, а два поединка были такими, что не состоялись.

Последний раз Тайсон выходил в ринг в середине ноября прошлого года. Майк выдержал всю дистанцию, но проиграл Джейку Полу по решению судей. Этот поединок не закончился нокаутом, поэтому предлагаем вспомнить бои Майка Тайсона, в которых он отправлял соперников в нокаут.

Видео лучших нокаутов Майка Тайсона

Отметим, что легендарный бывший бывший супертяж Ларри Холмс ранее рассказывал, кто может победить "Железного Майка" всего за две секунды.

Также в конце мая текущего года стало известно, что Тайсон может подраться против бывшего бойца ММА и фаната президента России Федора Емельяненко. Если легенда бокса согласится на этот поединок, то может вернуться в ринг уже в декабре 2025-го в Казахстане.