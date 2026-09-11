В интервью ютуб-каналу iFL TV Уайт обвинил Гирна в умышленном затягивании переговорного процесса. По его словам, ситуация уже приобрела абсурдный характер, и он серьезно рассматривает возможность отказаться от участия в организации этого масштабного поединка.

Дейна Уайт: "Мы буквально на грани срыва"

Уайт не сдерживал эмоций, комментируя текущее состояние переговоров. Функционер заявил, что поведение Гирна противоречит логике промоутерского бизнеса, ведь вместо поиска максимальной прибыли для своего клиента тот создает искусственные препятствия.

Я никогда не видел, чтобы человек, который якобы должен быть промоутером мероприятия, настолько сильно вредил собственному бою. На самом деле это даже удивительно. Обычно ты идешь туда, где больше денег. В этой ситуации все происходит совсем не так,

– отметил он.

Глава Zuffa Boxing подчеркнул, что если бы организация зависела исключительно от него, он бы убрал всех посредников и общался напрямую с представителем стороны Фьюри – Фрэнком Уорреном. Сейчас же Уайт готов выйти из игры: "Мы буквально уже на грани. В какой-то момент все это просто становится абсурдом".

Споры из-за места проведения: Великобритания против США

Главной проблемой между сторонами остается место проведения поединка. Уайт настаивает на том, что организация боя в Великобритании существенно сократит финансовые доходы всех участников шоу. В свою очередь, Джошуа и Гирн категорически отказываются боксировать в США, требуя проведения поединка исключительно на домашней арене.

На фоне этих разногласий появился компромиссный вариант. Стороны рассматривают возможность проведения встречи в Уэльсе на стадионе Principality Stadium, который способен вместить около 80 000 зрителей.

Слухи об смене тренера Джошуа

Помимо финансовых и географических споров, задержка поединка может быть связана с возможными внутренними изменениями в лагере экс-чемпиона. Брат "Цыганского короля", Шейн Фьюри, пустил слух, что Джошуа намеренно затягивает подписание контракта. По его информации, "Эй Джей" срочно ищет нового наставника после того, как якобы принял решение отказаться от сотрудничества с украинским специалистом Егором Голубом, известным по работе в команде Александра Усика.