Боксеры будут драться на арене "Kaseya Center", что в Майами. В прямом эфире шоу покажет стриминговая платформа Netflix, сообщает 24 канал.

Как в Украине посмотреть бой Пол – Джошуа?

Бой между британским боксером и американским блогером можно, оформив любую подписку, начиная от "Базовой" до "Премиум". Стоимость подписки начинается от 4,99 евро (примерно 240 гривен).

Бесплатного показа вечера бокса, где Пол встретится с Джошуа не предусмотрено.

Обратите внимание! Начало спортивного шоу запланировано в 3:00 по киевскому времени, а выход главных участников ориентировочно состоится в 5:00 – 7:00 утра по Киеву.

Отметим, что недавно Деметриус Джонсон сделал интересный прогноз на бой Пол – Джошуа.

Что Джонсон сказал о бое Пол – Джошуа?

Бывший чемпион мира в интервью Mighty напомнил, что Джошуа уже ранее проигрывал нокаутом. Однако, это происходило из-за того, что "Эй Джей" пропускал не логичные удары от соперников.

Он также считает, что у Пола есть шансы попасть в цель и побить британца. Однако, по мнению Джонсона, экс-чемпион мира должен "сесть на велосипед и переиграть пацана боксом".

"Если он так и сделает, то уничтожит Джейка. Но я сомневаюсь, что он пойдет на это. Думаю, он попытается что-то кому-то доказать", – сказал Джонсон.

Что известно о поединке Пол – Джошуа?