Джошуа спародировал Усика и Фьюри после победы над Полом: забавное видео

Энтони Джошуа победно вернулся в ринг в ночь на 20 декабря. В Майами британец досрочно победил Джейка Пола.

Поединок закончился нокаутом для Джейка Пола в шестом раунде. Перед этим блогер дважды побывал в нокдауне в пятой трехминутке, а после третьего в шестом раунде уже не смог продолжить поединок. Энтони Джошуа ярко отпраздновал свою победу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail Sport.

Как Джошуа устроил шоу после победы над Полом?

На пресс-конференции после боя Энтони не скрывал своего хорошего настроения и положительных эмоций. Джошуа прибегнул к юмору, пошутив с Александра Усика и Тайсона Фьюри. Эй Джей спародировал обоих супертяжей.

Энтони почти идеально воспроизвел голос "Цыганского короля" отвечая на вопрос о возможной британской битве против Тайсона. В таком же стиле Эй Джей повторил коронную фразу Усика, когда обращался к Фьюри "Жадное пузо".

Видео, как Джошуа спародировал Усика и Фьюри

Джошуа вызвал Фьюри на бой?

После боя против Пола Джошуа в комментарии Netflix Sports обратился к "Цыганскому королю". Энтони призвал Тайсона выходить в ринг и меньше болтать.

"Я стряхнул с себя ржавчину и не могу дождаться, чтобы войти в 2026 год. И если Тайсон Фьюри настолько серьезный, как он об этом говорит, если он готов отложить твиттер и одеть перчатки – пусть выходит и дерется. Я один из самых реальных парней здесь, я приму любой вызов. Если ты действительно крутой – выходи в ринг со мной следующим. Хватит болтовни: "Эй Джей это", "Эй Джей то". Давайте встретимся в ринге и поговорим кулаками", – сказал Джошуа.

К слову, еще ранее авторитетный журнал The Ring анонсировало возвращение Фьюри ради битвы против Джошуа. Сообщалось, что британская встреча Джошуа – Фьюри может возглавить вечер бокса Riyadh Season в следующем 2026 году.

Что известно о подготовке Джошуа к бою с Полом?