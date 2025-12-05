"Нет никаких шансов": непобедимый украинец назвал победителя боя Пол – Джошуа
- 19 декабря 2025 года в Майами Джейк Пол проведет бой против Энтони Джошуа.
- Украинский боксер Александр Грыцив сделал прогноз на данный бой.
Уже 19 декабря 2025 года Джейк Пол проведет бой против Энтони Джошуа. Боксеры проведут противостояние в американском Майами.
Энтони Джошуа и Джейк Пол проведут 8-раундовый бой. Украинский боксер Александр Грыцив в эксклюзивном комментарии 24 Канала высказал свое мнение относительно данного противостояния.
Какой прогноз на бой Пол – Джошуа дал Грицев?
Непобедимый украинец уверен в будущей победе Эй Джея. Грыцив не видит, благодаря чему Пол-младший хочет одолеть британского супертяжеловеса.
Александр надеется, что этот бой негативно не повлияет на здоровье Джейка и его будущую карьеру на профи-ринге.
У Джейка Пола нет никаких шансов в поединке против Джошуа. Это сто процентов будет нокаут от Энтони. Надеюсь Пол сможет покинуть ринг самостоятельно и дальше продолжить боксировать в будущем,
– сказал Грицив.
Кому Усик отдает предпочтение в противостоянии Пол – Джошуа?
Свой прогноз на этот бой также уже сделал другой украинец Александр Усик. Украинский чемпион предположил, что Джошуа может просто убить Пола в ринге, поэтому будет молиться за жизнь Джейка. С последним Усик хочет провести бой в октагоне по правилам смешанных единоборств.
"Да. Я буду молиться за Джейка Пола, потому что хочу драться с ним в октагоне", – процитировало слова боксера iFL TV.
Отметим, что Энтони готовится к бою под руководством Егора Голуба, украинского тренера из лагеря Усика.
Что известно о бое Пол – Джошуа?
Боксеры проведут бой в перчатках 10 унций.
Накануне поединка Джошуа ввели весовые ограничения.
Этот бой станет для Энтони первым с сентября 2024-го, когда он был нокаутирован земляком Даниэлем Дюбуа. Это поражение стало для него 4-м на профи-ринге при 28 победах (25 – нокаутом).
Зато Пол последний раз боксировал в июне 2025-го, когда одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего. Это была 12-я победа Джейка в профессионалах (7 – нокаутом).