"Нет никаких шансов": непобедимый украинец назвал победителя боя Пол – Джошуа

Уже 19 декабря 2025 года Джейк Пол проведет бой против Энтони Джошуа. Боксеры проведут противостояние в американском Майами.

Энтони Джошуа и Джейк Пол проведут 8-раундовый бой. Украинский боксер Александр Грыцив в эксклюзивном комментарии 24 Канала высказал свое мнение относительно данного противостояния.

Какой прогноз на бой Пол – Джошуа дал Грицев?

Непобедимый украинец уверен в будущей победе Эй Джея. Грыцив не видит, благодаря чему Пол-младший хочет одолеть британского супертяжеловеса.

Александр надеется, что этот бой негативно не повлияет на здоровье Джейка и его будущую карьеру на профи-ринге.

У Джейка Пола нет никаких шансов в поединке против Джошуа. Это сто процентов будет нокаут от Энтони. Надеюсь Пол сможет покинуть ринг самостоятельно и дальше продолжить боксировать в будущем,

– сказал Грицив.

Кому Усик отдает предпочтение в противостоянии Пол – Джошуа?

Свой прогноз на этот бой также уже сделал другой украинец Александр Усик. Украинский чемпион предположил, что Джошуа может просто убить Пола в ринге, поэтому будет молиться за жизнь Джейка. С последним Усик хочет провести бой в октагоне по правилам смешанных единоборств.

"Да. Я буду молиться за Джейка Пола, потому что хочу драться с ним в октагоне", – процитировало слова боксера iFL TV.

Отметим, что Энтони готовится к бою под руководством Егора Голуба, украинского тренера из лагеря Усика.

Что известно о бое Пол – Джошуа?