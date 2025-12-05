"Немає жодних шансів": непереможний українець назвав переможця бою Пол – Джошуа
- 19 грудня 2025 у Маямі Джейк Пол проведе бій проти Ентоні Джошуа.
- Український боксер Олександр Гриців зробив прогноз на даний бій.
Вже 19 грудня 2025 року Джейк Пол проведе бій проти Ентоні Джошуа. Боксери проведуть протистояння в американському Маямі.
Ентоні Джошуа та Джейк Пол проведуть 8-раундовий бій. Український боксер Олександр Гриців в ексклюзивному коментарі 24 Каналу висловив свою думку щодо даного протистояння.
Який прогноз на бій Пол – Джошуа дав Гриців?
Непереможний українець впевнений у майбутній перемозі Ей Джея. Гриців не бачить, завдяки чому Пол-молодший хоче здолати британського супертяжа.
Олександр сподівається, що цей бій негативно не вплине на здоров'я Джейка та його майбутню кар'єру на профі-рингу.
В Джейка Пола немає жодних шансів в поєдинку проти Джошуа. Це сто відсотків буде нокаут від Ентоні. Надіюсь Пол зможе покинути ринг самостійно та далі продовжити боксувати в майбутньому,
– сказав Гриців.
Кому Усик віддає перевагу у протистоянні Пол – Джошуа?
Свій прогноз на цей бій також вже зробив інший українець Олександр Усик. Український чемпіон припустив, що Джошуа може просто вбити Пола у ринзі, тому молитиметься за життя Джейка. З останнім Усик хоче провести бій в октагоні за правилами змішаних єдиноборств.
"Так. Я молитимуся за Джейка Пола, бо хочу битися з ним в октагоні", – процитувало слова боксера iFL TV.
Відзначимо, що Ентоні готується до бою під керівництвом Єгора Голуба, українського тренера з табору Усика.
Що відомо про бій Пол – Джошуа?
Боксери проведуть бій у рукавицях 10 унцій.
Напередодні двобою Джошуа ввели вагові обмеження.
Цей бій стане для Ентоні першим із вересня 2024-го, коли він був нокаутований земляком Даніелем Дюбуа. Ця поразка стала для нього 4-ю на профі-рингу при 28 перемогах (25 – нокаутом).
Натомість Пол востаннє боксував у червні 2025-го, коли здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Це була 12-та звитяга Джейка у професіоналах (7 – нокаутом).