Богдан Миронец поделился мыслями о бое между Джошуа и Полом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Lucky Punch.

Что сказал Миронец о бое Пол – Джошуа?

Украинский боксер заявил, что о шансах Пола в поединке с Джошуа очень хорошо высказался отец Тайсона Фьюри. Британец должен с легкостью победить американского блогера, а если нет, то все подстроено.

Я с ним согласен и считаю, что любой сценарий, при котором Джейк дойдет до третьего раунда, будет свидетельствовать об определенных договоренностях. Я не верю, что Джошуа пойдет на договоренности, поэтому считаю, что британец должен побеждать в первых 2 – 3 раундах,

– сказал Миронец.

Отметим, что ранее Карл Фроч высказался о бое между Полом и Джошуа. Бывший чемпион мира рассказал, сколько продлится поединок между британцем и американцем.

Что сказал Фроч о бое Пол – Джошуа?

Бывший чемпион мира в интервью Seconds Out заявил, что бой назначен официально, поэтому никаких договоренностей не может быть, поскольку это незаконно.

"Это должен быть настоящий бой. Все боксерские фанаты знают: если Эй Джей выйдет против Джейка Пола и действительно постарается, бой не продлится и минуты", – высказался Фроч.

Пол – Джошуа: что известно о поединке?