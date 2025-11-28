Известный тренер готов поставить все на победителя боя Пол – Джошуа

Энтони Джошуа совсем скоро встретится с Джейком Полом. Предстоящий поединок активно обсуждают в боксерском сообществе.

Пол Малиньяджи высказался о бое между американским блогером и бывшим чемпионом мира. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Что Малиньяджи сказал о бое Пол – Джошуа?

Известный тренер считает, что Пол может победить Джошуа только с помощью пистолета. Он заявил, что не может поставить все на британского боксера, ведь это бой настолько абсурдный, что он возможно, что-то упускает.

Малиньяджи отметил, что в этом поединке что-то не так, и в конце концов смеяться будут с него. Ведь он готов поставить все что имеет на победу Джошуа – нокаутом.

Это выглядит слишком очевидно, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Как будто должна быть какая-то хитрость. Я не знаю. Впрочем, я давно знаю Эй Джея. Он серьезный человек. Он не тот тип, который позволил бы превратить себя в посмешище. И сам факт боя с Нганну - еще одно тому подтверждение,

– сказал Малиньяджи.

Ранее Карл Фроч на собственном ютуб-канале Froch on Fighting заявил, что не верит в то, что Пол будет драться против Джошуа. Бывший чемпион мира считает, что этот поединок "сплошной дым и иллюзия".

Что известно о поединке Пола с Джошуа?