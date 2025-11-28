Пол Маліньяджі висловився про бій між американським блогером та колишнім чемпіоном світу. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Читайте також Відомий тренер склав рейтинг боксерів P4P: на якому місці Усик після відмови від поясу

Що Маліньяджі сказав про бій Пол – Джошуа?

Відомий тренер вважає, що Пол може перемогти Джошуа лише за допомогою пістолету. Він заявив, що не може поставити усе на британського боксера, адже це бій настільки абсурдний, що він можливо, щось упускає.

Маліньяджі наголосив, що у цьому поєдинку щось не так, і зрештою сміятися будуть з нього. Адже він готовий поставити все що має на перемогу Джошуа – нокаутом.

Це виглядає занадто очевидно, занадто добре, щоб бути правдою. Наче має бути якась хитрість. Я не знаю. Утім, я давно знаю Ей Джея. Це серйозна людина. Він не той тип, який дозволив би перетворити себе на посміховисько. І сам факт бою з Нганну — ще одне тому підтвердження,

– сказав Маліньяджі.

Раніше Карл Фроч на власному ютуб-каналі Froch on Fighting заявив, що не вірить у те, що Пол битиметься проти Джошуа. Колишній чемпіон світу вважає, що цей поєдинок "суцільний дим та ілюзія".

Що відомо про поєдинок Пола з Джошуа?