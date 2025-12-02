Усик признался, использует ли Джошуа его план в подготовке к бою с Полом

Уже 19 декабря 2025 года болельщики наконец увидят возвращение в ринг Энтони Джошуа. Британский супертяжеловес проведет бой против Джейка Пола.

Энтони Джошуа решил рискнуть и присоединился к тренировочному лагерю Александра Усика. Эй Джей готовится к бою с Джейком Полом под руководством команды украинца. Сам Усик прокомментировал такую подготовку британца, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Boxing King Media.

По какому плану Джошуа готовится к бою с Полом?

Украинский чемпион откровенно рассказал, что команда не навязывает британцу его стиль, отметив их разнообразие. Команда Усик разработала для Джошуа его индивидуальный план, который поможет Энтони развиваться.

Мы даем то, что поможет Энтони развиваться. Моя команда разрабатывает для меня план, который поможет мне. Она разработает план, который поможет тебе, Богдану, Максу. Они не отдают мой план. Они разрабатывают новый: "Смотри, Энтони, это вот так работает". "Хорошо,, я попробую",

– сказал Усик.

Кто готовит Джошуа к бою с Полом?

The Independent сообщало, что Энтони готовится к поединку под руководством украинского тренера Егора Голуба. Также отмечалось, что украинец будет в углу Эй Джея во время противостояния с обидчиком Майка Тайсона.

Сам британский супертяжеловес рассказал о серьезных нагрузках во время работы с украинским коучем.

"Егор меня реально "убивает" на тренировках, муштрует по полной", – заявил Джошуа.

Что известно о бое Пол – Джошуа?