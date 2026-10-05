В ходе мероприятия было официально подтверждено проведение долгожданного боя между двумя экс-чемпионами мира в супертяжелом весе. Поединок запланирован на 11 декабря в Кардиффе на арене Principality Stadium. Трансляцию боя будет осуществлять Netflix, сообщает 24 Канал.

Как прошла пресс-конференция Фьюри – Джошуа

Ведущим мероприятия был известный американский журналист Макс Келлерман. Именно его работу Фирон подверг критике на ютуб-канале Boxing King Media.

Вступительная речь Макса Келлермана – шесть или семь минут разговоров об истории бокса. Было ли это необходимо для этого боя? Буду откровенен: Макс Келлерман был ведущим, потому что он – Макс Келлерман. Он был там не потому, что сам по себе привносит что-то особенное,

– сказал он.

По словам промоутера, британские болельщики и без того хорошо разбираются в истории бокса, поэтому такая вступительная часть была лишней.

Не стоит приезжать в Великобританию и пытаться рассказывать британской публике исторические факты, ведь британцы – самые осведомленные фанаты бокса в мире. Я сам историк. Я дискутирую с молодыми ребятами, и они удивляют меня своими знаниями,

– добавил специалист.

Фирон предположил, что такая подача могла быть рассчитана прежде всего на американскую аудиторию Netflix, но назвал ее неестественной.

Возможно, это было нужно американской аудитории, поскольку трансляция шла на Netflix, но это выглядело немного натянуто. Скажу прямо: это было немного скучно,

– отметил промоутер.

В то же время Фирон заявил, что хотел бы видеть в роли ведущего британского журналиста Дева Сахни, который сейчас находится в Нигерии.

Первая встреча Джошуа и Фьюри в рамках промокампании боя прошла в спокойной атмосфере. Боксеры демонстрировали взаимное уважение, много улыбались во время битвы взглядов и даже шутили о своей знаменитой спарринг-сессии 2010 года, когда Джошуа еще выступал на любительском уровне.

Фьюри также предложил Джошуа после боя вместе выпить пива, независимо от результата поединка.