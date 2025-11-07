Промоутер рассказал, действительно ли Джошуа присоединится к лагерю Усика

В начале ноября 2025 года появилась неожиданная информация, касающаяся Энтони Джошуа. Британский супертяжеловес хочет присоединиться к тренировочному лагерю Александра Усика в испанской Валенсии.

Промоутер Эдди Хирн отреагировал на данную информацию, которая касается его клиента. Глава компании "Matchroom Sport" не спешит делать заблаговременных выводов относительно данной ситуации, пишет 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

Что сказал Хирн о Джошуа в лагере Усика?

Хирн заверил, что никакого решения пока относительно такого присоединения Энтони Джошуа к лагерю Александра Усика нет.

Послушайте, есть одна вещь, которую Эй Джей всегда делал - это путешествовал, работал в лагерях, получал знания, приобретал опыт, и именно этим он занимается в свободное время. Знаете, когда он не в лагере, он тренируется, разговаривает, учится. Никакого решения по этому поводу нет. Знаете, я видел некоторые спекуляции, но пока что подтверждать нечего,

– сказал промоутер.

Ранее известный тренер Адам Смит рассказывал, что такое решение Джошуа может быть правильным шагом.

"Почему бы и нет? Это может быть правильный шаг. Он хорошо работал с Беном Дэвисоном, но, возможно, после поражения решил немного изменить направление. Возможно, ему нужно больше индивидуальной работы. Идти в лагерь к команде, против которой дважды проиграл, – это смело. Но команда Усика невероятная, они работают совсем по-другому. Если Джошуа чувствует, что это правильное решение – желаю ему успеха", – процитировало слова Смита издание The Stomping Ground.

Что известно о возможном присоединении Джошуа к лагерю Усика?