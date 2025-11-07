Промоутер розповів, чи справді Джошуа доєднається до табору Усика

На початку листопада 2025 року з'явилась несподівана інформація, яка стосується Ентоні Джошуа. Британський супертяж хоче приєднатись до тренувального табору Олександра Усика в іспанській Валенсії.

Промоутер Едді Хірн відреагував на дану інформацію, яка стосується його клієнта. Голова компанії "Matchroom Sport" не поспішає робити завчасних висновків щодо даної ситуації, пише 24 Канал із посиланням на iFL TV.

Що сказав Хірн про Джошуа у таборі Усика?

Хірн запевнив, що ніякого рішення наразі щодо такого приєднання Ентоні Джошуа до табору Олександра Усика немає.

Послухайте, є одна річ, яку Ей Джей завжди робив — це подорожував, працював у таборах, здобував знання, набував досвіду, і саме цим він займається у вільний час. Знаєте, коли він не в таборі, він тренується, розмовляє, навчається. Ніякого рішення з цього приводу немає. Знаєте, я бачив деякі спекуляції, але поки що підтверджувати нічого,

– сказав промоутер.

Раніше відомий тренер Адам Сміт розповідав, що таке рішення Джошуа може бути правильним кроком.

"Чому б і ні? Це може бути правильний крок. Він добре працював із Беном Девісоном, але, можливо, після поразки вирішив трохи змінити напрямок. Можливо, йому потрібно більше індивідуальної роботи. Іти в табір до команди, проти якої двічі програв, – це сміливо. Але команда Усика неймовірна, вони працюють зовсім по-іншому. Якщо Джошуа відчуває, що це правильне рішення – бажаю йому успіху", – процитувало слова Сміта видання The Stomping Ground.

Що відомо про можливе приєднання Джошуа до табору Усика?