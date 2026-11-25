Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел прокомментировал решение Александра Усика вернуться в первый тяжелый вес (крузервейт). По мнению немецкого боксера, главным фактором такого шага стала необходимость постоянно набирать вес в супертяжелом весе.

По его словам, для природных супертяжеловесов процесс подготовки происходит наоборот – им приходится сбрасывать лишний вес. Об этом он рассказал в комментарии для BoxingScene.

Кабаел назвал главную причину возвращения Усика в крузервейт

Он считает, что украинец вынужден искусственно поддерживать вес.

"Думаю, у Усика есть проблемы с весом. В супертяжелом дивизионе мой естественный вес составляет около 118 кг, и во время тренировочного сбора я сбрасываю примерно 9 кг. Проблема для Александра заключается в том, что перед боями ему приходилось много есть, чтобы набрать массу. Это действительно сложно: ты упорно тренируешься и в то же время вынужден есть. Поэтому считаю, что ему действительно лучше вернуться в крузервейт", – рассказал он.

Немецкий боксер оценил потенциальный бой Усика с Бенавидесом

Также немецкий чемпион оценил шансы в потенциальном поединке между Усиком и обладателем поясов WBA и WBO в первом тяжелом весе Дэвидом Бенавидесом, воздержавшись от однозначных прогнозов.

Трудно предсказать, как завершится бой с Бенавидесом. Дэвид – невероятный боец с великолепными навыками, он мне очень нравится. Но посмотрим, как все сложится. С другой стороны, на мой взгляд, Усик – один из лучших боксеров этой эпохи,

– отметил спортсмен.

Какие планы у Усика

В последний раз Усик выходил на ринг 23 мая в египетской Гизе, где победил техническим нокаутом кикбоксера Рико Верховена. Уже 26 июня украинец добровольно отказался от всех своих титулов, после чего объявил о намерении вернуться в крузервейт.

В 2027 году Усик планирует во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе перед завершением карьеры, а главной целью называет именно бой против Бенавидеса (сам американец 5 декабря в Финиксе проведет объединительный поединок против чемпиона WBC Михала Чесляка). До конца 2026 года выход украинца на ринг не планируется.