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За його словами, для природних суперважковаговиків процес підготовки відбувається навпаки – їм доводиться скидати зайве. Про це він розповів у коментарі для BoxingScene.

Кабаєл назвав головну причину повернення Усика у крузервейт

Він вважає, що українець змушений штучно підтримувати вагу.

"Гадаю, в Усика є проблеми з вагою. У надважкому дивізіоні моя природна вага становить близько 118 кг, і під час тренувального табору я скидаю приблизно 9 кг. Проблема для Олександра полягає в тому, що перед боями йому доводилося багато їсти, щоб набрати масу. Це справді складно: ти наполегливо тренуєшся і водночас змушений їсти. Тому вважаю, що йому справді краще повернутися в крузервейт", – розповів він.

Німецький боксер оцінив потенційний бій Усика із Бенавідесом

Також німецький чемпіон оцінив шанси в потенційному поєдинку між Усиком та володарем поясів WBA і WBO у першій важкій вазі Девідом Бенавідесом, утримавшись від однозначних прогнозів.

Важко передбачити, як завершиться бій із Бенавідесом. Девід – неймовірний боєць із чудовими навичками, він мені дуже подобається. Але подивимось, як усе складеться. З іншого боку, як на мене, Усик – один із найкращих боксерів цієї епохи– зазначив спортсмен.

Які плани в Усика

Востаннє Усик виходив у ринг 23 травня в єгипетській Гізі, де переміг технічним нокаутом кікбоксера Ріко Верховена. Вже 26 червня українець добровільно відмовився від усіх своїх титулів, після чого оголосив про намір повернутися в крузервейт.

У 2027 році Усик планує вдруге стати абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі перед завершенням кар'єри, а головною ціллю називає саме бій проти Бенавідеса (сам американець 5 грудня у Фініксі проведе об'єднавчий поєдинок проти чемпіона WBC Міхала Чесляка). До кінця 2026 року вихід українця в ринг не планується.