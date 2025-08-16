Известный промоутер Эдди Хирн высказал свое мнение о лучшем бое в боксе. Глава компании Matchroom Sport проигнорировал поединки с участием Александра Усика.

Эдди Хирн назвал неожиданный бой лучшим в боксе. По мнению промоутера, на такой статус заслуживает вероятное противостояние Энтони Джошуа против Джейка Пола, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Читайте также Экс-соперник Усика может стать инвалидом: шокирующее заявление бывшего чемпиона мира

Какой бой назвал Эдди Хирн?

Известный функционер принимал во внимание финансовую часть.

Как я и говорил, в финансовом плане бой Джошуа – Пол сейчас самый большой в боксе. Я никогда не ожидал, что этот бой состоится, но чем больше я разговариваю, честно говоря, тем больше я думаю, что есть очень высокая вероятность, что это может произойти. Я здесь, в Нью-Йорке, и впереди много встреч,

– сказал Хирн.

Также промоутер Джошуа попросил его не спрашивать о вере Пола-младшего в свою победу над Энтони. Хирн заверил, что такие мысли Джейка являются опасными и плохими, ведь бой против Эй Джея, это совсем другой уровень.

Интересно, что тот же Хирн уничтожил Пола за желание провести поединок с абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Справка. Джошуа провел на профи-ринге 32 боя: 28 побед (25 – нокаутом) при 4-х поражениях. Последний раз выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда был нокаутирован Даниэлем Дюбуа. Зато Джейк Пол в середине ноября 2024-го одолел легендарного Майка Тайсона. Эта победа стала для боксера-ютубера 11-й в 12-ти боях (7 – нокаутом) при пока единственном поражении.

Напомним, что также Полу-младшему приписывают встречу против Усика. Джейк и Александр уже даже провели неожиданную дуэль взглядов. Ранее менеджер Усика уверял, что они бы никогда не согласились на бой против Пола по правилам бокса, а не в октагоне.