Ожидается, что это противостояние станет финальным "последним танцем" для 39-летнего украинца. Своими мыслями о потенциальном бою в интервью Sport.ua поделился его земляк, боксер в полусреднем весе Тарас Шелестюк.

Что Шелестюк ожидает от возможного боя Усик – Уайлдер

Шелестюк отметил, что, несмотря на колоссальную силу удара американца, его лучшие годы уже позади.

Уайлдер тоже уже "пробит", знаешь, это не тот Деонтей, каким он был до Фьюри. Нет той уверенности. Но Уайлдер, если получит удар по затылку, это будет больно, тем более в супертяжелом весе. Так что шанс всегда есть,

– подчеркнул боксер.

По мнению Шелестюка, бой вызывает огромный ажиотаж в США и с легкостью соберет полную арену MGM Grand, поскольку американская публика очень любит Уайлдера за его позитивный характер и харизму.

В то же время он предостерег соотечественника от недооценки соперника из-за специфического стиля "Бронзового бомбардировщика".

Зная, как Александр боксирует с нестандартными и неудобными соперниками, тоже можно ожидать сюрпризов. Но, учитывая опыт Александра, думаю, он не станет рисковать и доведет поединок до победы. Других поединков я даже не вижу, с кем он мог бы провести бой так, чтобы это был действительно крутой бой, который хорошо продается,

– сказал Шелестюк.

Напомним, в своем последнем поединке 23 мая Усик досрочно победил звезду кикбоксинга Рико Верховена. Его будущий 40-летний соперник Уайлдер в апреле одолел раздельным решением судей Дерека Чисору.