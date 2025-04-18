Пузань Баколе рассказал, почему принял бой против Паркера за 2 дня до поединка

Даниэль Дюбуа в феврале этого года должен был драться против Джозефа Паркера. Однако британский боксер заболел и снялся с поединка из-за болезни.

Поэтому чемпиона мира по версии IBF в хевивейте заменил Мартин Баколе. Конголезец рассказал, почему согласился на бой против "Трипл-Ди", информирует 24 канал со ссылкой на STVNews.

Читайте также Самоуверенный боксер рассказал, сколько получил денег за спарринги с Усиком

В чем причина

Мартин Баколе отметил, что он всегда рисковал поэтому согласился на бой против Джозефа Паркера. Теперь конголезец будет рисковать против Эфе Аджагбы, ведь в этом заключается суть бокса.

Баколе заявил, что он получит шанс драться за чемпионский пояс. Мартин отметил, что он может стать номером один в рейтинге WBA после боя против Эфе Аджагби.

Турки Аль аш-Шейх пообещал мне бой за титул. Как только я побью Аджагбу, я снова вернусь к борьбе. Думаю, следующем году я буду драться за чемпионский пояс,

– сказал Баколе.

Напомним, что Мартин Баколе уступил Джозефу Паркеру. Конголезец потерпел сокрушительное поражение, оказавшись в нокауте во втором раунде поединка.