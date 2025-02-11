Экс-чемпион мира пережил кровоизлияние в мозг после брутального нокаута

В ночь на 9-е февраля Рахимов Шавкатджон провел бой против Джастина Полдо. Поединок состоялся на арене "Boeing Center at Tech Port" в Сан-Антонио.

Для 30-летнего боксера из Таджикистана этот поединок может стать последним в карьере. Рахимов Шавкатджон может вынужденно закончить карьеру профессионального боксера, пишет 24 Канал со ссылкой на Bad Left Hook.

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Будущая карьера под большим вопросом

Джастин Полдо закончил бой в 8-м раунде. Американец отправил в нокаут Шавкатджона после которого, Рахимов даже не смог покинуть ринг на собственных ногах. Боксера из Таджикистана забрали на носилках в раздевалку, после чего срочно повезли в местную больницу.

У Шавкатджона диагностировали кровоизлияние в мозг. К счастью, жизни боксера ничего не угрожает, поэтому уже на следующий день его отпустили домой.

Однако будущая карьера боксера находится под вопросом. Через три месяца Шавкатджон должен пройти медицинское обследование, на основе которого врачи сделают заключение. Только после этого медики смогут сказать боксеру, сможет ли тот вернуться в профи-ринг, или же навсегда попрощаться с профессиональным боксом.

Что известно о боксерской карьере Рахимова Шавкатджона