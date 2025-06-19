Скандальный боксер признался, что страдает алкоголизмом и раскладом, как у Фьюри

Американский боксер Райан Гарсия сделал откровенное признание относительно своего физического и психологического состояния. Оказывается, что бывший чемпион мира борется за свою карьеру с двумя проблемами.

У 26-летнего боксера из США биполярное депрессивное расстройство. А также Райан Гарсия пренебрегает употреблением алкогольных напитков уже как год, передает 24 Канал со ссылкой на соцсеть Х боксера.

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Гарсия превращается в алкоголика

Американский боксер заверил, что его не беспокоит осадок и готов выползти из сложного состояния.

Люди должны помнить, что бокс – не для слабых. Я уже год страдаю алкоголизмом и биполярным депрессивным расстройством. Меня не беспокоит осуждение. Я готов вернуться и доказать, что из чего-либо можно выбраться. Бог со мной,

– написал Гарсия.

Напомним, что Гарсия находился годовую дисквалификацию, которую получил из-за проваленного допингового теста.

В начале мая текущего года Райан впервые вернулся в ринг после допинга. Гарсия провел бой против Роландо Ромеро. 26-летний американский боксер проиграл сопернику по единогласному решению судей. Это был 27-й поединок для Гарсии, в которых он одержал 24 победы (20 – нокаутом) при 2-х поражениях, а встреча с Дэвином Хейни была такой, что не состоялась.

Последний раз Райан Гарсия побеждал в начале декабря 2023-го, когда одолел земляка Оскара Дуарте.