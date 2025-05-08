Шеннон Бриггс раскритиковал Райана Гарсию за поражение. Более того, легенда бокса призвал американца завершить карьеру, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Бриггс разнес Гарсию

Шеннон Бриггс жестко разнес Райана Гарсию после недавнего поражения от Роландо Ромеро. По его мнению, американский боксер должен повесить перчатки на гвоздь.

Бриггс отметил, что Гарсия ловил многих хуками и джебами, а также имеет хорошую базовую подготовку. Однако, по словам Шеннона, американец не является бойцом.

У него была вся эта ла**овая драма, все это расистское ла**о, а потом он вернулся и провел такой бой? Ты проиграл Ромеро? Сейчас бокс - это безумие. Если все эти бойцы суперзвезды, то что дальше? Я смотрел все эти бои в рингсайде и думал, что это, черт возьми, ужасно,

– сказал Бриггс.

Отметим, что Райан Гарсия уступил Роландо Ромеро единогласным решением судей. Бой состоялся в минувшие выходные в рамках вечера бокса в Нью-Йорке.

Напомним, что Райан Гарсия ранее дрался против Дэвина Хейни и выиграл поединок. Однако бой признали таким, что не состоялся, из-за провального допинг-теста боксера, которого дисквалифицировали на год.