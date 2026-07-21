Не Джошуа и не Фьюри: Усик назвал лучшего боксера мира

Поклонники бокса постоянно спорят о том, кто лучший боксер в мире. Эта тема всегда вызывает жаркие дискуссии, ведь у каждого фаната есть свой любимый боксер.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик назвал тройку лидеров мирового бокса независимо от весовой категории (P4P). Об этом он рассказал в комментарии FightHype.

Усик назвал лучшего боксера

По версии украинца, лучшими бойцами являются Теренс Кроуфорд, завершивший карьеру, а также Сауль Альварес и Шакур Стивенсон.

Мне нравится стиль Шакура, но я хочу, чтобы он был более динамичным и использовал больше разнообразных комбинаций. Он невероятный боец,

– сказал Александр.

Также Усик заявил, что Шакур Стивенсон сильнее, если сравнивать его с Девином Хейни или Джервонтой Дэвисом.

Усик больше не лучший боксер мира

Напомним, до недавнего времени 39-летний Усик возглавлял престижный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

Однако в начале мая украинца потеснил абсолютный чемпион мира из Японии Наоя Иноуэ. Он одержал победу над Дзунто Накатани, что, очевидно, помогло ему возглавить список лучших боксеров мира.

В конце мая Усик провел изнурительный поединок против Рико Верховена и одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде. Однако эта победа не помогла Александру вернуть лидерство в рейтинге.

Сейчас боксер из Украины находится в поиске соперника для своего, вероятно, последнего боя в карьере. По словам Усика, он может встретиться с Тайсоном Фьюри или Деонтеем Уайлдером.