Усик пролетел мимо первого места рейтинга лучших боксеров планеты
- Девин Хейни составил рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории, где на первое место поставил Теренса Кроуфорда, а Александр Усик занял второе место.
- Четвертое место в рейтинге занял Дмитрий Бивол, а пятерку замкнул Джесси Родригес.
Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни составил свой рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории. В пятерку обидчика Василия Ломаченко вошел Александр Усик.
26-летний представитель американского бокса не стал включать себя в эту топ-5 рейтинга P4P. На первое место собственного рейтинга Девин Хейни поставил нового абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Теренса Кроуфорда, передает 24 Канал со ссылкой на DAZN.
Кто вошел в рейтинг P4P от Хейни?
А вот второе место Хейни отдал Александру Усику. Топ-3 замкнул японский боксер Наоя Иноуэ.
К сожалению, в этом рейтинге не обошлось без российского следа. Четвертую строчку Девин отдал россиянину Дмитрию Биволу, а пятерку лучшим закрыл Джесси Родригес.
Отметим, что Усик и Кроуфорд были гостями вечера бокса в Узбекистане. В главном бою бокесрского шоу узбекский боксер Баходир Жалолов одолел представителя Нигерии Соломона Адебайо. Об этом сообщило издание BUGUN SPORT.
Во время очной встречи Усик и Кроуфорд импровизированно поборолись за пределами ринга. Теренс имел кавказский головной убор. Александр решил избежать шуточной драки, вспомнив российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова: "Брат, стой. Я – двое Хабибов". Соответствующее видео выложил авторитетный журнал The Ring.
Что известно о Девине Хейни?
26-летний боксер из США, который имеет в своей карьере украинский след. Весной 2023-го Девин довольно спорно победил Василия Ломаченко, отобрав у украинца возможность стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.
В общем Хейни дебютировал на профи-ринге зимой 2015-го.
С тех пор американец провел в профессионалах 32 победных боя (15 – нокаутом), не потерпев при этом ни одного поражения (данные BoxRec).
Последний раз Хэйни выходил в ринг в начале мая 2025-го, когда разгромил Хосе Рамиреса.