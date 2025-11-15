Усик пролетел мимо первого места рейтинга лучших боксеров планеты

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни составил свой рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории. В пятерку обидчика Василия Ломаченко вошел Александр Усик.

26-летний представитель американского бокса не стал включать себя в эту топ-5 рейтинга P4P. На первое место собственного рейтинга Девин Хейни поставил нового абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Теренса Кроуфорда, передает 24 Канал со ссылкой на DAZN.

Кто вошел в рейтинг P4P от Хейни?

А вот второе место Хейни отдал Александру Усику. Топ-3 замкнул японский боксер Наоя Иноуэ.

К сожалению, в этом рейтинге не обошлось без российского следа. Четвертую строчку Девин отдал россиянину Дмитрию Биволу, а пятерку лучшим закрыл Джесси Родригес.

Отметим, что Усик и Кроуфорд были гостями вечера бокса в Узбекистане. В главном бою бокесрского шоу узбекский боксер Баходир Жалолов одолел представителя Нигерии Соломона Адебайо. Об этом сообщило издание BUGUN SPORT.

Во время очной встречи Усик и Кроуфорд импровизированно поборолись за пределами ринга. Теренс имел кавказский головной убор. Александр решил избежать шуточной драки, вспомнив российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова: "Брат, стой. Я – двое Хабибов". Соответствующее видео выложил авторитетный журнал The Ring.

