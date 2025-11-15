Усик пролетів повз перше місце рейтингу найкращих боксерів планети

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні склав свій рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. У п'ятірку кривдника Василя Ломаченка увійшов Олександр Усик.

26-річний представник американського боксу не став включати себе у цю топ-5 рейтингу P4P. На перше місце власного рейтингу Девін Хейні поставив нового абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Теренса Кроуфорда, передає 24 Канал із посиланням на DAZN.

Цікаво Наступники золотої ери на чолі з Усиком: українські боксери, які можуть підкорити світовий ринг

Хто увійшов у рейтинг P4P від Хейні?

А от друге місце Хейні віддав Олександру Усику. Топ-3 замкнув японський боксер Наоя Іноуе.

На жаль, у цьому рейтингу не обійшлось без російського сліду. Четверту сходинку Девін віддав росіянину Дмитру Біволу, а п'ятірку найкращим закрив Джессі Родрігес.

Відзначимо, що Усик та Кроуфорд були гостями вечора боксу в Узбекистані. У головному бою бокесрського шоу узбецький боксер Баходир Жалолов здолав представника Нігерії Соломона Адебайо. Про це повідомило видання BUGUN SPORT.

Під час очної зустрічі Усик та Кроуфорд імпровізовано поборолись за межами рингу. Теренс мав кавказький головний убір. Олександр вирішив уникнути жартівливої бійки, пригадавши російського бійця змішаних єдиноборств Хабіба Нурмагомедова: "Брате, стій. Я – двоє Хабібів". Відповідне відео виклав авторитетний журнал The Ring.

Що відомо про Девіна Хейні?

26-річний боксер із США, який має у своїй кар'єрі український слід. Навесні 2023-го Девін доволі спірно переміг Василя Ломаченка, відібравши в українця можливість стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

Загалом Хейні дебютував на профі-рингу взимку 2015-го.

Відтоді американець провів у професіоналах 32 переможні бої (15 – нокаутом), не зазнавши при цьому жодної поразки (дані BoxRec).

Востаннє Хейні виходив у ринг на початку травня 2025-го, коли розгромив Хосе Раміреса.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!