Топ-10 самых богатых боксеров в истории: попал ли в рейтинг непобедимый Усик

Издание GiveMeSport собрало и опубликовало десятку боксеров, которые заработали за свою карьеру наибольшую кучу денег. Интересно, что в первой пятерке расположился только один действующий боксер.

Речь идет о Сауле "Канело" Альваресе, который разместился на третьем месте. За свою карьеру мексиканский боксер заработал уже 250 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.

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Кто из боксеров заработал больше всего денег

Зато на вершине этого рейтинга разместился Флойд Мейвезер-младший. До кучи все заработанные гонорары сложились в невероятную сумму – 400 миллионов долларов. Мейвезер является самым богатым боксером мира несмотря на то, что последний раз выходил в ринг еще в 2017 году, когда техническим нокаутом победил звездного ирландского бойца MMA Конора МакГрегора. За эту победу Флойд получил кругленькую сумму в размере 100 миллионов долларов. Зато МакГрегор обогатил свой бюджет 30 миллионами.

К слову. Флойд Мейвезер-младший закончил карьеру на мажорной ноте в 50 боев. Во всех из них американец торжествовал (27 побед нокаутом).

Сразу за спиной Мейвезера-младшего в рейтинге самых богатых боксеров в истории расположился Джордж Форман. Легенда бокса хорошо знакома украинским поклонникам бокса, ведь именно его рекорд стремится побить Владимир Кличко. Форману уже стукнуло 76 лет, а он до сих пор обладает статусом старейшего чемпиона мира, которого достиг в 45 лет.

Состояние Формана составило 300 миллионов долларов. А это на 100 миллионов меньше, чем у Флойда.

Также в топ-5 вошли Мэнни Пакьяо и теперь известный промоутер Оскар де ла Хойя.

GiveMeSport также включил в топ-10 Александра Усика, который солидно обогатился в 2024-м году. Украинец дважды победил Тайсона Фьюри. После этих побед капитал Александра составил 165 миллионов долларов. Непобедимый боксер из Симферополя опередил Фьюри на 19 миллионов. Боксеры занимают в рейтинге 6-ю и 7-ю позиции соответственно.

Топ-10 замыкает боксер-блогер Джейк Пол, который в 2024-м единогласно победил легендарного Майка Тайсона. Интересно, что "Железному Майку" не нашлось места в этом рейтинге.

Топ-10 самых богатых боксеров в истории