40-летний бывший боксер из Латвии досрочно отправил Александра Усика на пенсию. Майрис Бриедис не верит, что богатые саудиты смогут предложить украинцу привлекательный гонорар за следующий бой, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Майриса Бриедиса.

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Бриедис не верит в продолжение карьеры Усика

Майрис Бриедис сделал данное заявление даже после вызова для Усика от Даниэля Дюбуа.

Что ждет Александра? Я думаю, он завершит карьеру, как это сделал Фьюри. Саудиты вряд ли заплатят ему уже большие деньги,

– заявил Бриедис.

Также Бриедис обвинил Усика в том, что он отправил Тайсона на пенсию и сорвал бой Фьюри против Энтони Джошуа.

Сейчас Усик отдыхает от бокса. А в боксерском кругу активно обсуждают возможный реванш украинца против "Динамита", на кону которого будет стоять звание "абсолюта" хевивейта. Если Дюбуа 22 февраля успешно защитит свой пояс IBF в бою против Джозефа Паркера, то сможет претендовать на битву с Усиком.

Если же все сложится наилучшим образом и стороны договорятся, то Александр будет иметь возможность вернуть себе статус абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Напомним, что ранее Турки Аль аш-Шейх заверил, что Усик планирует провести в профессионалах еще как минимум один или два боя.