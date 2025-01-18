Боксер из Симферополя сохранил свои чемпионские пояса, а Тайсон Фьюри после двух поражений решил закончить с профессиональным боксом. В начале нового года британец объявил об окончании карьеры.

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Кто виноват в окончании карьеры Фьюри

Фьюри не стал ждать боя против земляка Энтони Джошуа.

Бывший боксер Майрис Бриедис нашел виновного, который заставил Тайсона попрощаться с боксом еще до проведения боя против Эй Джея. Латвийский экс-боксер вспомнил непобедимого украинца, информирует 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Майриса Бриедиса.

Многие фанаты из Британии хотели увидеть поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, но Усик просто разрушил планы Хирна на этот бой, как и всех других промоутеров. Но случилось как случилось. Я думаю, что Фьюри еще прислушается к английскому народу и проведет бой с Джошуа,

– заявил Бриедис.

Многие люди в боксе считают, что Тайсон возобновит карьеру ради боя с Джошуа. Сейчас Фьюри закончил карьеру, чтобы набить себе солидный ценник за свое возвращение и битву с Энтони.

Интересно, что Усик также сломал все планы Турки Альт аш-Шейха, который мечтал устроить трилогию в противостоянии украинца против Фьюри. Руководитель Генерального управления по вопросам развлечений в Саудовской Аравии заверил, что никто не будет давать космические деньги, чтобы вернуть "Цыганского короля" на ринг. Он уже даже нашел нового соперника Джошуа на замену Тайсону.